Из-за паводка сорвало мост: в Верхней и Нижней Салде введен режим ЧС

В Верхней Салде из-за паводка на реке снесло мост. Есть угроза затопления прилегающих территорий и в Нижней Салде. На территории двух городов введен режим ЧС. Часть подтопленных территорий в Верхней Салде оцеплена силовиками, производится эвакуация жителей, сообщила TagilCity.ru одна из подписчиц.

Видео: видео с паблика vSalde.ru во Вконтакте На видео мост уплывает по реке. В городе организована эвакуация жителей из зон подтопления. У людей истерика. Детей надо забирать из садика, никуда не пропускают.делится с места событий подписчица TagilCity.ru. Также была приостановлена работа в лагерях «Тирус» и «Лесная сказка». Родители были оперативно извещены, дети накормлены и доставлены на автобусах во дворец культуры в Верхней Салде. Оттуда их заберут родители. Всего эвакуировано более 300 детей. Власти Верхней Салды контролируют состояние двух водохранилищ: Исинское и Верхнесалдинское. Уровень Нижнесалдинского пруда проверяет администрация города. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль. Напомним, прорыв трех дамб во время ливня в поселке Вилюй под Нижним Тагилом стал причиной затопления населенного пункта. Из-за прорыва трех дамб во время ливня поселок Вилюй «ушел» под воду

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