Из-за паводка сорвало мост: в Верхней и Нижней Салде введен режим ЧС

Из-за паводка сорвало мост: в Верхней и Нижней Салде введен режим ЧС
Из-за паводка сорвало мост: в Верхней и Нижней Салде введен режим ЧС
5 июля, 20:01ПроисшествияФото: скриншот с видео во "ВКонтакте"
В Верхней Салде из-за паводка на реке снесло мост. Есть угроза затопления прилегающих территорий и в Нижней Салде. На территории двух городов введен режим ЧС. Часть подтопленных территорий в Верхней Салде оцеплена силовиками, производится эвакуация жителей, сообщила TagilCity.ru одна из подписчиц.
Видео:видео с паблика vSalde.ru во Вконтакте

На видео мост уплывает по реке. В городе организована эвакуация жителей из зон подтопления.

У людей истерика. Детей надо забирать из садика, никуда не пропускают.делится с места событий подписчица TagilCity.ru.

Также была приостановлена работа в лагерях «Тирус» и «Лесная сказка». Родители были оперативно извещены, дети накормлены и доставлены на автобусах во дворец культуры в Верхней Салде. Оттуда их заберут родители. Всего эвакуировано более 300 детей.

Власти Верхней Салды контролируют состояние двух водохранилищ: Исинское и Верхнесалдинское. Уровень Нижнесалдинского пруда проверяет администрация города. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, прорыв трех дамб во время ливня в поселке Вилюй под Нижним Тагилом стал причиной затопления населенного пункта.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаПотоп в Нижнем Тагиле и ГГО
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