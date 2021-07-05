Из-за паводка сорвало мост: в Верхней и Нижней Салде введен режим ЧС

На видео мост уплывает по реке. В городе организована эвакуация жителей из зон подтопления.
У людей истерика. Детей надо забирать из садика, никуда не пропускают.делится с места событий подписчица TagilCity.ru.
Также была приостановлена работа в лагерях «Тирус» и «Лесная сказка». Родители были оперативно извещены, дети накормлены и доставлены на автобусах во дворец культуры в Верхней Салде. Оттуда их заберут родители. Всего эвакуировано более 300 детей.
Власти Верхней Салды контролируют состояние двух водохранилищ: Исинское и Верхнесалдинское. Уровень Нижнесалдинского пруда проверяет администрация города. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль.
Напомним, прорыв трех дамб во время ливня в поселке Вилюй под Нижним Тагилом стал причиной затопления населенного пункта.