Из-за потопа мусоровозы не могут проехать в Верхнесалдинский и Горноуральский ГО

Из-за того, что сильные дожди затопили и размыли дороги на севере Свердловской области, многотонные мусоровозы не могут попасть в населенные пункты.

Погодные условия перекрыли дорогу в Никитино, Шиловку, Николо-Павловское, Петрокаменское, Нелобу, Мокроусское, а также к садовым товариществам по направлению Исинского тракта и поселка Монзино, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей». Планируется, что все отходы будут вывезены после того, как машины доберутся до пунктов назначений. Отмечается, что 5 июля спецтехника выехала на маршруты в полном объеме, однако выяснилось, что мост на Николо-Павловское закрыт, а дорога к населенным пунктам Нелоба и Никитино размыта, заявил директор компании Федор Потапов. Фото: пресс-служба ООО «Компания «Рифей» Напомним, прокурорская проверка организована в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, а также имеющейся угрозой подтопления в деревне Соседкова и селе Краснополье. Прокуратура проводит проверку из-за подтопления участков и домов в ГГО

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