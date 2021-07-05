Изнасилованная школьница рассказала в TikTok о случившемся в Екатеринбурге

Школьница познакомилась с парнем в интернете. Вечером 28 июня она пришла к нему в гости, где они вместе употребляли алкоголь, после чего он стал склонять её к интимной близости, а после отказа он её изнасиловал, пишет «КП-Екатеринбург».
Пострадавшая сняла видео в TikTok, в котором в качестве доказательств показала скриншоты переписки, а также фотографии синяков на теле.
Мама школьницы, узнав о случившемся, написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сам насильник сейчас где-то скрывается. Ранее он был судим за кражи и угон автомобиля. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Напомним, 23-летний молодой человек изнасиловал 21-летнюю девушку во дворе дома № 100 на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Они познакомилась несколькими часами ранее. Сначала распивали спиртное и гуляли. Рядом с перекрёстком улиц Куйбышева — Хохрякова подозреваемый утащил девушку во двор и изнасиловал. Потерпевшая стала кричать и привлекла внимание жильцов, которые вызвали полицию. Сотрудники задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.