Изнасилованная школьница рассказала в TikTok о случившемся в Екатеринбурге

Изнасилованная школьница рассказала в TikTok о случившемся в Екатеринбурге
Изнасилованная школьница рассказала в TikTok о случившемся в Екатеринбурге
5 июля, 10:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
19-летний парень изнасиловал 16-летнюю школьницу в Екатеринбурге на улице Крупносортщиков 28 июня 2021 года. Мама девочки обратилась с заявлением в полицию.

Школьница познакомилась с парнем в интернете. Вечером 28 июня она пришла к нему в гости, где они вместе употребляли алкоголь, после чего он стал склонять её к интимной близости, а после отказа он её изнасиловал, пишет «КП-Екатеринбург».

Пострадавшая сняла видео в TikTok, в котором в качестве доказательств показала скриншоты переписки, а также фотографии синяков на теле.

Мама школьницы, узнав о случившемся, написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сам насильник сейчас где-то скрывается. Ранее он был судим за кражи и угон автомобиля. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, 23-летний молодой человек изнасиловал 21-летнюю девушку во дворе дома № 100 на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Они познакомилась несколькими часами ранее. Сначала распивали спиртное и гуляли. Рядом с перекрёстком улиц Куйбышева — Хохрякова подозреваемый утащил девушку во двор и изнасиловал. Потерпевшая стала кричать и привлекла внимание жильцов, которые вызвали полицию. Сотрудники задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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