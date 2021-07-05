Мужчина поднял 8-летнего ребёнка над головой и бросил об землю в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина поднял ребёнка и бросил на землю в Академическом. Таким образом он хотел разнять драку мальчиков, которая на самом деле была шуточной. Инцидент произошёл 29 мая 2021 года.

Пострадавший ребёнок со своим другом лежали на газоне и в шутку боролись. Остальные ребята из их компании находились рядом. Проходящий мимо мужчина, приняв их действия за настоящую драку, решил вмешаться: подняв мальчика над головой, он бросил его вниз, сообщает Е1. По словам мамы пострадавшего, у мальчика почернели пальцы и отекла кисть руки. В травматологии после рентгена выявили перелом. Взяв видеозапись с камеры наблюдения, мама и сын отправились в полицию. Заявление и справку от травматолога у них приняли и отправили на судмедэкспертизу. Фото: скриншот видео Е1 Спустя месяц после происшествия мужчину так и не задержали, хотя его примерное место жительства мама ребёнка выяснила. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в данный момент продолжается проверка по этому инциденту. После получения результата повторного судебно-медицинского освидетельствования можно будет правильно квалифицировать действия мужчины. Напомним, в апреле 2021 года в Краснотурьинске 30 школьников устроили массовую драку, после чего напали на женщину и полицию возле одного из магазинов на улице Попова. Сначала подростки конфликтовали между собой. Они дрались, пока местные жители не вызвали полицию. Сначала подростки начали бросаться на полицейских, которые пытались их успокоить. В результате полицейские забрали в отделение несколько школьников. Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге

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