О сжигании частей человеческих тел и медотходов на полигоне заявили уральские экологи

О сжигании частей человеческих тел и медотходов на полигоне заявили уральские экологи
О сжигании частей человеческих тел и медотходов на полигоне заявили уральские экологи
5 июля, 18:03ПроисшествияФото: Znak
Экологи пожаловались в Росприроднадзор на полигон, на котором сжигаются медицинские отходы и части человеческих тел. Также заявители сообщают, что ими было обнаружено сооружение, из которого исходил дым.

Акты обследования мусорного полигона в Белоряском, где «утилизируют медицинские отходы, в том числе части человеческих тел» были переданы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор Свердловским отделением Российского экологического общества, пишет Znak.

С виду сжигались воздушные фильтры, использующиеся в стерильных палатах больниц, в том числе и в «красных зонах» для больных ковидом. Еще нашли мешок из-под аммиачной селитры, заявил заместитель председателя регионального отделения РЭО Антон Черноголов.

По словам мужчины, ими было обнаружено непонятное строение, из которого исходил дым. Рядом с ним расположено складское помещение с пластиковыми контейнерами желтого цвета. Такие эксплуатируются для сбора медицинских отходов.

В пресс-службе РЭО рассказали, что в связи с выявленными нарушениями у компании ООО «Энерго», утилизирующей медотходы, могут отозвать санэпидзаключение. Это не позволит им в дальнейшем осуществлять данную деятельность.

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