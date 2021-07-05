О сжигании частей человеческих тел и медотходов на полигоне заявили уральские экологи

Акты обследования мусорного полигона в Белоряском, где «утилизируют медицинские отходы, в том числе части человеческих тел» были переданы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор Свердловским отделением Российского экологического общества, пишет Znak.
С виду сжигались воздушные фильтры, использующиеся в стерильных палатах больниц, в том числе и в «красных зонах» для больных ковидом. Еще нашли мешок из-под аммиачной селитры, заявил заместитель председателя регионального отделения РЭО Антон Черноголов.
По словам мужчины, ими было обнаружено непонятное строение, из которого исходил дым. Рядом с ним расположено складское помещение с пластиковыми контейнерами желтого цвета. Такие эксплуатируются для сбора медицинских отходов.
В пресс-службе РЭО рассказали, что в связи с выявленными нарушениями у компании ООО «Энерго», утилизирующей медотходы, могут отозвать санэпидзаключение. Это не позволит им в дальнейшем осуществлять данную деятельность.