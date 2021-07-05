О сжигании частей человеческих тел и медотходов на полигоне заявили уральские экологи

Экологи пожаловались в Росприроднадзор на полигон, на котором сжигаются медицинские отходы и части человеческих тел. Также заявители сообщают, что ими было обнаружено сооружение, из которого исходил дым.

Акты обследования мусорного полигона в Белоряском, где «утилизируют медицинские отходы, в том числе части человеческих тел» были переданы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор Свердловским отделением Российского экологического общества, пишет Znak. С виду сжигались воздушные фильтры, использующиеся в стерильных палатах больниц, в том числе и в «красных зонах» для больных ковидом. Еще нашли мешок из-под аммиачной селитры, заявил заместитель председателя регионального отделения РЭО Антон Черноголов. По словам мужчины, ими было обнаружено непонятное строение, из которого исходил дым. Рядом с ним расположено складское помещение с пластиковыми контейнерами желтого цвета. Такие эксплуатируются для сбора медицинских отходов. В пресс-службе РЭО рассказали, что в связи с выявленными нарушениями у компании ООО «Энерго», утилизирующей медотходы, могут отозвать санэпидзаключение. Это не позволит им в дальнейшем осуществлять данную деятельность.

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