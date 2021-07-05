Куйвашев отправил двух министров на место потопа в Верхнюю Салду

После потопа из своих домов были вынуждены эвакуироваться 144 жителя Свердловской области. Из детских лагерей, которые также пострадали из-за стихии, эвакуированы 300 детей. В общей сложности в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, а некоторые из них — по самую крышу. Также подтоплено свыше 70 дворов, а эвакуировано около 120 человек. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на своей личной странице в Instagram.