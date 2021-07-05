Куйвашев отправил двух министров на место потопа в Верхнюю Салду

После потопа из своих домов были вынуждены эвакуироваться 144 жителя Свердловской области. Из детских лагерей, которые также пострадали из-за стихии, эвакуированы 300 детей. В общей сложности в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, а некоторые из них — по самую крышу. Также подтоплено свыше 70 дворов, а эвакуировано около 120 человек. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на своей личной странице в Instagram.
Развернуты пункты временного размещения. В селе Николо-Павловское размыло дорогу. Эвакуированы 24 человека, в том числе дети,отметил губернатор.
Куйвашев рассказал, что из-за дождей также разлилась река Черемшанка, в результате вода подступила к деревне Никитино, однако на данный момент угрозы подтопления жилых домов нет. В деревне Нелоба же размыло дорогу. Были заказаны труба, скала для отсыпки и щебень. После того, как уровень воды в реке станет ниже, начнутся ремонтно-восстановительные работы.
Напомним, в Верхней Салде из-за паводка на реке снесло мост. Есть угроза затопления прилегающих территорий и в Нижней Салде. На территории двух городов введен режим ЧС.