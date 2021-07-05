Продажа нелегальных сертификатов о вакцинации от COVID-19 выявлена в Екатеринбурге

Продажа нелегальных сертификатов о вакцинации от COVID-19 выявлена в Екатеринбурге
Продажа нелегальных сертификатов о вакцинации от COVID-19 выявлена в Екатеринбурге
5 июля, 11:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жителям Екатеринбурга предлагают нелегально купить за 15 тысяч сертификат о вакцинации в интернете.

Мошенники требуют данные обратившихся к ним людей. По их словам, они направят их в московскую поликлинику, в которой работает их человек. Документы перенесут на «Госуслуги», а у людей будет официальный сертификат, стоимость которого — 15 тысяч рублей, пишет Е1.

В полиции предупредили, что изготовление поддельных справок и их покупка является уголовным преступлением. За изготовление грозит срок до 2 лет лишения свободы, а за покупку — до 6 месяцев.

Напомним, в России ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан: сотрудникам общепита, магазинов и таксистам.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеинтернетвакцинациясертификатЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы