Скончался известный уральский краевед Всеволод Слукин

Ученый ушел из жизни 1 июля, а 5 июля прошло прощание с ним. Об этом сообщается на сайте Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.
Всеволод Слукин — внук известного в столице Урала антиквара Дмитрия Плешкова. Он является автором свыше 260 печатных работ, включая восемь монографий. Также он подготовил 14 программ курсов, учебных пособий и методических разработок.
Напомним, 5 июля стало известно, что советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции.