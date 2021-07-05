Скончался известный уральский краевед Всеволод Слукин

Скончался известный уральский краевед Всеволод Слукин
Скончался известный уральский краевед Всеволод Слукин
5 июля, 22:20ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В возрасте 85 лет в Екатеринбурге скончался руководитель общества Уральских краеведов Всеволод Слукин.

Ученый ушел из жизни 1 июля, а 5 июля прошло прощание с ним. Об этом сообщается на сайте Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.

Всеволод Слукин — внук известного в столице Урала антиквара Дмитрия Плешкова. Он является автором свыше 260 печатных работ, включая восемь монографий. Также он подготовил 14 программ курсов, учебных пособий и методических разработок.

Напомним, 5 июля стало известно, что советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции.

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Екатеринбург
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