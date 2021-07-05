Засор, закрытое движение и прорванная плотина: как Тагил и ГГО справляются с потопами

Из-за сильного ливня, который накрыл Нижний Тагил и Горноуральский городской округ, местные жители столкнулись со множеством проблем. Это и прорванные плотины, и перекрытое движение, и затопленные дачные участки.

В садоводческом товариществе «Шахтер» и поселке Евстюниха, где из-за проливных дождей оказались затоплены несколько жилых построек, побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, в Горноуральском городском округе прорвало несколько плотин, в результате чего вода переполнила Тагильский пруд. Из-за этого пришлось увеличить сброс воды из городского водоема. Пинаев подчеркнул, что на данный момент ситуация находится под контролем. Планируется, что после того, как вода сойдет, рабочие будут отсыпать подтопленные участки дороги в садоводческом товариществе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Ситуация отслеживается каждый час, а единая диспетчерская служба держит все обращения на контроле. Учитывая ситуацию, которая была в других регионах России, мы готовились заранее: прочистили все ливневые канализации и колодцы,отметил Владислав Пинаев. Начальник Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Коперкин сообщил, что в минувшие выходные поступало много вызовов. В основном, это были жители ГГО. Информация единой диспетчерской службы гласит, что в выходные на Нижний Тагил пролилось 170 миллиметров осадков: месячная норма 40-45 миллиметров. Для того, чтобы предотвратить ЧС, был начат сброс воды с Тагильского пруда и полностью закрыто Леневское водохранилище. Также из-за того, что в селе Шиловка и в селе Николо-Павловское прорвало плотину, жилые постройки оказались подтоплены. Для того, чтобы устранить последствия ливня, дорожные и коммунальные службы работали в усиленном режиме. Также на местах функционировали специалисты МУП «Тагильский трамвай», а рабочие дорожных служб МУП «Тагилдорострой», ООО «УБТ-Сервис» и ООО «Капиталстрой» расчищали дождеприемные люки в трех районах города. В общей сложности по Нижнему Тагилу работало свыше 30 человек. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, из-за того, что водоотводная труба в районе Октябрьского проспекта забилась, произошел застой воды на дублере Черноисточинского шоссе. Для устранения засора дорожники использовали акваджет. На улице Островского в месте скопления воды, прорыли водоотводную канаву и сегодня положили там трубу, чтобы ситуация не повторялась, уточнил Игорь Васильев. Планируется, что в ближайшее время стабилизируется ситуация в районе станции «Садоводов». Практически на всех дорожных магистралях были устранены последствия дождевого циклона. Отмечается, что во время устранения последствий стихии ООО «Водоканал-НТ» вывел на работу дополнительно три бригады, а бригады МУП «Тагильский трамвай» несколько часов восстанавливали движение электротранспорта в районе остановки «Кокс». Они занимались тем, что размытые участки трамвайных путей отсыпали скальным грунтом и щебнем. Также на Ленинградском проспекте и улице Зари на несколько часов было приостановлено движение. Затопленные участки и разрушенные мосты: состояние тагильских садов после ливня 3 Фото Состояние садовых товариществ Нижнего Тагила и пригорода после ливня с грозой. Напомним, затопление дорог и мостовых переходов стало основной проблемой после ливня и грозы в садах Нижнего Тагила и пригорода. Кто-то из дачников не может покинуть территорию садового товарищества, а кто-то из-за большого количества воды лишился урожая в этом сезоне.

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