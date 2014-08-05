Вчера под Нижним Тагилом иномарка «догнала» ВАЗ (ФОТО, ВИДЕО)

Участники аварии – Mitsubishi ASX и ВАЗ-21099. Сотрудники ГИБДД города Серов выяснили, что водитель иномарки, мужчина 1952 года рождения, не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль ВАЗ-21099.

Иномарка, добавим, направлялась в сторону Екатеринбурга. Стаж вождения – 34 года, нарушений у водителя нет. Водитель русского авто водит уже 22 года. Грубых нарушений у него нет.

Со слов водителя ВАЗа было установлено, что люди в отечественном авто приезжали в лес за грибами. Собрав грибы, начали движение в прямом направлении в сторону Екатеринбурга до участка, где заканчивается «двойная сплошная». При развороте по направлению к Серову, почувствовали удар в заднюю левую часть автомобиля цитирует инспектора ГИБДД издание «Глобус».

В результате ДТП пострадали женщины. Пассажирка иномарки, жена водителя, получила ушиб грудной клетки. Водитель не пострадал. У водителя ВАЗа – ушиб мягких тканей головы, от госпитализации отказался. Помимо него в автомобиле находилось ещё 3 человека. У женщины 1956 года рождения, сидящей за водителем, диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. Ее направили в первую Серовскую городскую больницу, сообщает «Глобус». Женщина, сидящая на переднем пассажирском сидении, не пострадала. Травмы в виде ушибов мягких тканей головы и левой голени получила пассажирка, сидящая на заднем пассажирском сидении. От госпитализации она отказалась.

Фото и видео с сайта «Глобус»