Вчера в Нижнем Тагиле в трансформаторную подстанцию ударила молния
5 августа 2014, 09:40Происшествия
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Вчера, 4 августа, погодные условия способствовали возникновению опасных происшествий. Так, одно из них случилось в Нижнем Тагиле за микрорайоном Выя.
Как рассказала пользовательница Анна, примерно в 20:00 часов она услышала взрыв, в сторону которого (ориентировочно на Выю) поехали пожарные, газовые службы и иные специализированные автомашины. Более того, вечером тагильчане могли видеть на небе клубы дыма.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в 19:59 по местному времени на пульт дежурной части поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Кленовая, 1а, литер 3. Оказалось, что на площади 20 кв.м. горела трансформаторная подстанция и внутри здания произошел розлив масла. Причиной происшествия стал грозовой разряд.
Ущерб устанавливается. Полностью пожар удалось потушить в 20:37.
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