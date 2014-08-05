Вчера в Нижнем Тагиле в трансформаторную подстанцию ударила молния

Как рассказала пользовательница Анна, примерно в 20:00 часов она услышала взрыв, в сторону которого (ориентировочно на Выю) поехали пожарные, газовые службы и иные специализированные автомашины. Более того, вечером тагильчане могли видеть на небе клубы дыма.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в 19:59 по местному времени на пульт дежурной части поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Кленовая, 1а, литер 3. Оказалось, что на площади 20 кв.м. горела трансформаторная подстанция и внутри здания произошел розлив масла. Причиной происшествия стал грозовой разряд.