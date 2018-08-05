Иномарка под Екатеринбургом влетела в бордюр и сгорела дотла: три человека пострадали

Автомобиль Peugeot двигался по направлению в город Березовский.

После того, как автомобиль проехал улицу Проезжая, недалеко от заправки, он врезался в бордюр. В результате машина перевернулась и загорелась.

Водитель автомобиля не справился с управлением, ударился в бордюр и опрокинулся. Пострадали три человека, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавшие были доставлены в больницу.