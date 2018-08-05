Иномарка под Екатеринбургом влетела в бордюр и сгорела дотла: три человека пострадали
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В ночь на 4 августа 2018 года на трассе между Березовским и Екатеринбургом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Автомобиль Peugeot двигался по направлению в город Березовский.
После того, как автомобиль проехал улицу Проезжая, недалеко от заправки, он врезался в бордюр. В результате машина перевернулась и загорелась.
Водитель автомобиля не справился с управлением, ударился в бордюр и опрокинулся. Пострадали три человека, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
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По словам очевидца ДТП, автомобиль загорелся сразу. Свидетели аварии пытались потушить машину, но пламя слишком быстро распространилось по всему Peugeot.
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