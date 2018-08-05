Мужчина умер на трамвайных путях в Екатеринбурге

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4 августа 2018 года около 19.00 в Екатеринбурге мужчина умер при переходе через трамвайные пути.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
40-летний мужчина скончался в районе Старой Сортировки, около остановки трамваев «Улица Ватутина».
По предварительным данным, причиной смерти послужил оторвавшийся тромб.
Сотрудники полиции ведут расследование по факту смерти.
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