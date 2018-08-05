Мужчина умер на трамвайных путях в Екатеринбурге

4 августа 2018 года около 19.00 в Екатеринбурге мужчина умер при переходе через трамвайные пути. 40-летний мужчина скончался в районе Старой Сортировки, около остановки трамваев «Улица Ватутина». По предварительным данным, причиной смерти послужил оторвавшийся тромб. Сотрудники полиции ведут расследование по факту смерти. Сюжеты: Екатеринбург Источник: E1.RU

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