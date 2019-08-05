«Были хлопки, район эвакуируют». Очевидцы сообщили о взрывах на складе под Ачинском

Как рассказал TagilCity.ru житель Ачинска Евгений Сташков, хлопки взрывов были слышны на весь город, а столб дыма виден до сих пор.

Телеканал «Енисей» передаёт, что в краевом МЧС им подтвердили факт взрывов на складе боеприпасов, а в самой военной части на звонки журналистов не ответили. Также по словам очевидцев, перекрыта трасса «Ачинск-Назарово», а к месту происшествия стекаются машины реанимации.