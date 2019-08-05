«Были хлопки, район эвакуируют». Очевидцы сообщили о взрывах на складе под Ачинском
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ачинске"
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Вечером 5 августа, рядом с деревней Каменка в Красноярском крае произошёл пожар на складе с боеприпасами. По словам очевидцев, сейчас людей эвакуирует с жилых зон возле места ЧП.
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Как рассказал TagilCity.ru житель Ачинска Евгений Сташков, хлопки взрывов были слышны на весь город, а столб дыма виден до сих пор.
Телеканал «Енисей» передаёт, что в краевом МЧС им подтвердили факт взрывов на складе боеприпасов, а в самой военной части на звонки журналистов не ответили. Также по словам очевидцев, перекрыта трасса «Ачинск-Назарово», а к месту происшествия стекаются машины реанимации.
По данным «Енисея», мэр Ачинска Илай Ахметов выехал к месту происшествия, однако, официальной информации об эвакуации нет.
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