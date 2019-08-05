Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
«Были хлопки, район эвакуируют». Очевидцы сообщили о взрывах на складе под Ачинском
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Были хлопки, район эвакуируют». Очевидцы сообщили о взрывах на складе под Ачинском

Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ачинске"
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»