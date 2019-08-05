Правоохранители нашли более 350 запрещённых могил на закрытых кладбищах ГГО
На закрытых кладбищах Горноуральского городского округа обнаружены запрещённые захоронения, сообщил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что захоронения обнаружены и возле кладбищ, за его границами. В прокуратуре подтвердили, что по данному факту ведётся проверка.
С 2016 года захоронения на кладбищах «Нагорное», «Заводское», «Покровское», «Центральное», «Кержацкое» и «Отрадное» запрещены, однако, по словам нашего источника, в ходе проверки в июне 2019 года на этих территориях, а также возле них было обнаружено свыше 350 захоронений, датированных последними двумя годами. Обслуживанием этих зон занимается СМКУ ГГО «Служба пригородных кладбищ», директором которой с 2018 года является Александр Лонин, а до 2017 года ею руководил нынешний глава ГГО Дмитрий Летников.
Несмотря на запрет, за денежное вознаграждение организация продолжала осуществлять захоронения (не являющиеся подзахоронениями или захоронениями урн с прахом) на этих земельных участках, за что была привлечена к административной ответственности, сообщил наш собеседник.
Напомним, в ноябре 2018 года ФСБ и ОМОН проводили обыск в администрации ГГО — как тогда сообщил TagilCity.ru один из чиновников, как раз в связи с «темой кладбищ». Теперь в администрации настаивают, что вновь обнаруженные захоронения являются подзахоронениями, однако попросили уточнить это в «Службе пригородных кладбищ». По данным TagilCity.ru, из-за выявленных нарушений мог быть нанесён вред окружающей среде и здоровью человека — сейчас готовится проверка Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.