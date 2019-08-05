В Екатеринбурге люди в масках и с пистолетом напали на отделение «Почты России»

Как рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, трое человек в масках ворвались в отделение рано утром 5 августа. У одного из мужчин был пистолет. Они потребовали у сотрудницы деньги, но она им отказала, так как у нее не было крупных сумм. Злоумышленник ударил женщину по голове рукояткой пистолета. Она была доставлена в больницу.