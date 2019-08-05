В Екатеринбурге люди в масках и с пистолетом напали на отделение «Почты России»
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На отделение «Почты России» в Екатеринбурге совершили нападение трое неизвестных, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, трое человек в масках ворвались в отделение рано утром 5 августа. У одного из мужчин был пистолет. Они потребовали у сотрудницы деньги, но она им отказала, так как у нее не было крупных сумм. Злоумышленник ударил женщину по голове рукояткой пистолета. Она была доставлена в больницу.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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