В Екатеринбурге зарегистрировали новый случай заболевания корью

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают фиксировать единичные случаи заболевания корью среди непривитых мигрантов, так как они часто меняют съемное жилье и не имеют медицинскую страховку.

Теперь прививки поставят всем жильцам дома, в котором заболел ребенок. Помимо этого, за их состоянием в течение 21 дня будут наблюдать медики.