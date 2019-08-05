В Екатеринбурге зарегистрировали новый случай заболевания корью
Сегодня, 17:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге корью заболел ребенок из семьи мигрантов, сообщает портал Е1.
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В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают фиксировать единичные случаи заболевания корью среди непривитых мигрантов, так как они часто меняют съемное жилье и не имеют медицинскую страховку.
Теперь прививки поставят всем жильцам дома, в котором заболел ребенок. Помимо этого, за их состоянием в течение 21 дня будут наблюдать медики.
Ранее заместитель главного санврача по региону подписал постановление о прививочной компании против кори в местах массового проживания мигрантов. Врачи уже побывали на «Таганском ряде» и на четвертой овощебазе, где привили 1,5 тысячи человек.
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