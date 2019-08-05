В Коми девочка погибла после нападения волка

Девочка отпросилась у папы погулять, около 22:00 она купила шоколадку в магазине. Папа хватился дочки в 23:00, через 40 минут тело девочки нашли в центре поселка, на освещенной улице, прямо у жилых домов.

Смогли понять, что это пропавшая девочка, только по ее мобильному телефону в кармане куртки. Это какой-то больной, травмированный зверь был, рассказал руководитель администрации Удорского района Николай Жилин.

Также Жилин сообщил, что ранее случаев нападения волков на людей не было. Сейчас формируется группа для отстрела животных.