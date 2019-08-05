В Коми девочка погибла после нападения волка

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В поселке Едва Удорского района Республики Коми волк загрыз 15-летнюю девочку, сообщает ТАСС.
Девочка отпросилась у папы погулять, около 22:00 она купила шоколадку в магазине. Папа хватился дочки в 23:00, через 40 минут тело девочки нашли в центре поселка, на освещенной улице, прямо у жилых домов.
Смогли понять, что это пропавшая девочка, только по ее мобильному телефону в кармане куртки. Это какой-то больной, травмированный зверь был, рассказал руководитель администрации Удорского района Николай Жилин.
Также Жилин сообщил, что ранее случаев нападения волков на людей не было. Сейчас формируется группа для отстрела животных.
СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, которые должны были обеспечивать безопасность жителей поселка.
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