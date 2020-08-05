Следователи задержали мэра уральского города
Сегодня, 19:49ПроисшествияФото: Официальный сайт администрации Богдановичей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники следственного комитета задержали мэра Богдановича Павла Мартьянова, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, у Мартьянова дома, а также в администрации прошли обыски. По предварительным данным, мэр города проходи подозреваемым по делу о неких махинациях с землей.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не стали давать комментарий.
Напомним, в июле была задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова. Ее задержали во время лекции о госзакупках.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей