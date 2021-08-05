5-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Екатеринбурге

Женщина-водитель за рулем Lada Granta въехала в «ВАЗ 2112», стоявший на «аварийке» на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Амундсена в Екатеринбурге. Пострадал 5-летний мальчик, сидевший на заднем сидении в «двенадцатой».

Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 20:00 в среду 4 августа. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, въехала в «ВАЗ-2112». Она пояснила, что отвлеклась во время движения и не заметила стоявшую на «аварийке» машину, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга. В результате столкновения пострадал мальчик 5 лет, который сидел в удерживающем устройстве на заднем сидении за креслом водителя. Он был госпитализирован в больницу с переломом ноги. Напомним, 4 августа под Нижним Тагилом женщина-водитель уснула за рулем автомобиля и допустила выезд с трассы. Автомобиль перевернулся и загорелся. Женщина-водитель уснула за рулем и вылетела с трассы под Нижним Тагилом

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