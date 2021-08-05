9-летнего ребёнка насмерть сбил пьяный водитель в посёлке Белореченский

63-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ- 21053 совершил наезд на двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Уральская в Белореченском посёлке. 9-летний мальчик погиб. Происшествие случилось вечером 4 августа 2021 года.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с отцом, когда на них вылетела машина. Водитель не заметил, что наехал на человека, и после наезда проехал более 50 метров, протащив ребёнка по дороге, потом водитель съехал в кювет, пишет «КП-Екатеринбург». В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что отца ребёнка автомобиль не задел. По его словам, когда они переходили с сыном дорогу, взявшись за руки, машину мужчина не заметил. Он почувствовал удар справа и упал на дорогу, а когда встал, ребёнок уже был без сознания. Прибежавшая на место происшествия сожительница водителя рассказала, что перед тем, как мужчина сел за руль, он вместе с ней употреблял алкогольные напитки на дне рождения их друзей в посёлке Кочнево. Водитель рассказать и объяснить сотрудникам ГИБДД ничего не смог, поскольку был сильно пьян. Результат освидетельствования на опьянение показал 0,910 мг/литр. Стаж вождения мужчины составляет 36 лет, нарушения за ним ранее не наблюдались. Водитель был помещён в изолятор временного содержания. На данный момент сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека. Напомним, вечером 4 августа 2021 года в Екатеринбурге женщина-водитель въехала в автомобиль «ВАЗ 2112». В результате ДТП пострадал 5-летний мальчик, сидевший на заднем сидении в «ВАЗ». Его госпитализировали в больницу с переломом ноги. 5-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter