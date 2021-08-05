Автомобиль загорелся у Храма на Крови в Екатеринбурге

Автомобиль загорелся у Храма на Крови в Екатеринбурге
Автомобиль загорелся у Храма на Крови в Екатеринбурге
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: 1МI
Машина Lada Granta загорелась в Екатеринбурге на дороге около Храма на Крови. Инцидент случился вечером 4 августа 2021 года.

Остановившиеся неподалёку от места происшествия водители сначала старались самостоятельно потушить горящий автомобиль несколькими огнетушителями. Однако справиться с огнем без помощи сотрудников МЧС не удалось, пишет Е1.

Фото:Скриншот видео Е1.ru

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что поступило сообщение о возгорании легковой машины. Как оказалось, у автомобиля повреждён моторный отсек. К месту пожара прибыло четверо пожарных, которые ликвидировали огонь за 4 минуты.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Татищева мотоциклист обгонял машину, но не справился с управлением. Автомобиль завалился на бок, а мотоциклиста отбросило на несколько метров. Мотоцикл загорелся и полетел в сторону перекрёстка. Пострадавших нет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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