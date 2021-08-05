Автомобиль загорелся у Храма на Крови в Екатеринбурге

Остановившиеся неподалёку от места происшествия водители сначала старались самостоятельно потушить горящий автомобиль несколькими огнетушителями. Однако справиться с огнем без помощи сотрудников МЧС не удалось, пишет Е1.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что поступило сообщение о возгорании легковой машины. Как оказалось, у автомобиля повреждён моторный отсек. К месту пожара прибыло четверо пожарных, которые ликвидировали огонь за 4 минуты.
Напомним, в Екатеринбурге на улице Татищева мотоциклист обгонял машину, но не справился с управлением. Автомобиль завалился на бок, а мотоциклиста отбросило на несколько метров. Мотоцикл загорелся и полетел в сторону перекрёстка. Пострадавших нет.