Экс-майору ФСБ грозит до 15 лет тюрьмы за смерть участника драки в тюменском кафе

В ноябре 2020 года в ресторане Platinum в Тюмени скончался посетитель из-за драки, в которой принимал участие сотрудник ФСБ из Екатеринбурга. До сих пор идет расследование уголовного дела. Следствие ведет военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Екатеринбургскому гарнизону.

По предварительным данным, в ходе драки, которая возникла в ресторане Platinum в Тюмени, от рук сотрудника ФСБ скончался посетитель, который отдыхал в заведении с семьей, сообщает Е1. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, было предъявлено бывшему майору федеральной службы безопасности. В июле 2021 года расследование дела было окончено, материалы были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но их вернули. Так как бывший майор сделал свою экспертизу по установлению причин смерти посетителя кафе, которая показала, что мужчина якобы умер из-за имеющихся у него заболеваний, а не из-за ударов, полученных в ходе драки. На что прокурор обратил внимание и указал, что причина смерти погибшего так и не установлена. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор, дело расследуется военным СК. В случае, если вина бывшего майора ФСБ будет доказана в суде, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Судить его будут в Екатеринбурге. Напомним, 19 июля в ходе массовой драки у магазина в Екатеринбурге получил увечья 45-летний мужчина, который был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. После массовой драки у магазина в Екатеринбурге погиб мужчина

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