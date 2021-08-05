Гибель 9-летнего ребенка в результате ДТП в Белореченском проверит прокуратура

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Водителя задержали, сейчас в отношении него готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, на улице Уральская на нерегулируемом пешеходном переходе пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на двух пешеходов — мужчину и его сына. В результате аварии погиб 9-летний мальчик.
По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения водителя, в связи с чем его отстранили от вождения транспорта.