Гибель 9-летнего ребенка в результате ДТП в Белореченском проверит прокуратура

Гибель 9-летнего ребенка в результате ДТП в Белореченском проверит прокуратура
Гибель 9-летнего ребенка в результате ДТП в Белореченском проверит прокуратура
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: 1МI
Белоярская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в связи с гибелью 9-летнего мальчика в ДТП, которое случилось в посёлке Белореченский вечером 4 августа 2021 года.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Водителя задержали, сейчас в отношении него готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, на улице Уральская на нерегулируемом пешеходном переходе пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на двух пешеходов — мужчину и его сына. В результате аварии погиб 9-летний мальчик.

По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения водителя, в связи с чем его отстранили от вождения транспорта.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеребенокпрокуратурадтпаварияпоселок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы