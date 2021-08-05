Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге

За несколько минут до трагедии, женщина позвонила в полицию и пожаловалась на побои супруга. На место прибыл лейтенант ППС и застал женщину в неадекватном состоянии.
Мужчина сразу вызвал на место психиатрическую скорую помощь. В этот момент женщина схватила малыша и заперлась с ним на балконе и выпрыгнула. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.
После инцидента, женщину с ребенком экстренно госпитализировали в больницу. У матери медики диагностировали перелом позвоночника, а у малыша черепно-мозговая травма.
Напомним, молодой человек упал с высоты и разбился насмерть на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге утром 27 июля. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» лишь констатировали смерть.