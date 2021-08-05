Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге

Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге
Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге
Сегодня, 17:16ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге 30-летняя женщина взяла на руки 2-летнего малыша и прыгнула с балкона на улице Авиационной. Трагедия произошла вчера, 4 августа.

За несколько минут до трагедии, женщина позвонила в полицию и пожаловалась на побои супруга. На место прибыл лейтенант ППС и застал женщину в неадекватном состоянии.

Мужчина сразу вызвал на место психиатрическую скорую помощь. В этот момент женщина схватила малыша и заперлась с ним на балконе и выпрыгнула. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

После инцидента, женщину с ребенком экстренно госпитализировали в больницу. У матери медики диагностировали перелом позвоночника, а у малыша черепно-мозговая травма.

Напомним, молодой человек упал с высоты и разбился насмерть на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге утром 27 июля. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» лишь констатировали смерть.

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Екатеринбург
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