На прыгнувшую с ребенком из окна свердловчанку возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге 32-летней женщине, выпрыгнувшей с балкона с 2-летним ребенком на руках, предъявлено обвинение в покушении на убийство своего ребенка. Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области следствие по делу продолжается.

Екатеринбурженка, 1991 года рождения, в квартире дома по улице Авиационной совершила покушение на убийство своего ребенка, а затем попыталась свести счеты с собственной жизнью, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Сообщение о необходимости оказания помощи от матери ребенка поступило в дежурную часть полиции днем 4 августа 2021 года. Ранее сообщалось, что женщина взяла на руки 2-летнего малыша и прыгнула с балкона, а за несколько минут до трагедии она позвонила в полицию и пожаловалась на побои супруга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка за покушение на убийство малолетнего. Женщина нигде не работает. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время производится сбор доказательств, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, устанавливаются причины и условия, которые привели к инциденту. В отношении подозреваемой будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. Напомним, когда полицейские приехали на вызов, женщина с ребенком на руках повела себя неадекватно и закрылась на балконе вместе с малышом. Чтобы не допустить трагедии, на место происшествия была вызвана психиатрическая бригада «скорой» помощи. До приезда медиков женщина успела шагнуть с балкона. После падения она и ребенок остались живы и были доставлены в больницу. Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге

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