Обвиняемый в убийстве жены-блогера не явился на суд в Екатеринбурге из-за COVID-19

В ходе слушаний судебного процесса над екатеринбуржцем, обвиняемым в убийстве жены-блогера Кристины Журавлевой, выяснилось, что он на заседание прийти не может в связи с подозрением на COVID-19, сообщает Е1. Интересы мужчины в суде представлял его адвокат по назначению.
Вместо рассмотрения уголовного дела судья заочно продлила Дмитрию Журавлеву арест на три месяца. Обвиняемый остается пребывать в СИЗО № 1. В ходе слушания также озвучили характеризующий материал на екатеринбуржца. Участковый отметил, что согласно данным соседей по поселку, обвиняемый молодой человек ходил и занимал у всех деньги.
Отмечается, что расследование было завершено в рекордные сроки. В настоящий момент мужчина полностью признает свою вину и раскаивается. Если Дмитрий Журавлев не изменит своей позиции, суд также, после его выздоровления, будет быстрым.
Напомним, обвиняемому в убийстве жены свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмы. Он задушил супругу в ходе конфликта и спустя несколько дней вывез ее тело в лес.