Высокая пожарная опасность сохранится местами в Свердловской области

Экстренное предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в некоторых районах Свердловской области объявлено на 6-9 августа 2021 года.

Пожарная опасность достигает 4 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». Характер действия и проявления поражающего фактора — тепловой удар, пламя, нагрев тепловым потоком, а также помутнение воздуха и опасные дымы. Чтобы не допустить возникновение ЧП, жителям Свердловской области рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности и осторожно обращаться с огнеопасными предметами. Напомним, экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» о высокой пожарной опасности в Свердловской области было объявлено на 3–5 августа 2021 года. Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале

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