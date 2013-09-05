Два тагильчанина обокрали квартиру пенсионерки

У 75-летней пенсионерки появились проблемы со здоровьем, поэтому дочь в середине августа решила забрать ее к себе домой, чтобы та находилась под присмотром близких. 3 сентября женщина пришла к маме в квартиру за необходимыми вещами и обнаружила там «разгром». Из дома матери исчезли 150 тысяч рублей, 2 старинные иконы, самовар, проигрыватель и другие вещи.

На место кражи выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №16, которые установили, что воры проникли в квартиру разбив стекло на балконе. Ольга Полюгова, эксперт, тщательно обработала место проникновения и «сняла» все необходимые следы и отпечатки с разбитого стекла.

По дактилоскопической базе проверили изъятые отпечатки. Оказалось, что принадлежат они 23-летнему жителю Ленинского района. Пару лет назад он уже попадал в поле зрения полиции, получив наказание за мошенничество. Сотрудники роты №2 ППС задержали подозреваемого в месте проживания и доставили в отдел полиции, где парень дал признательные показания.

По его словам, поздним вечером 15-го августа он оказался неподалеку от того самого дома по улице Фрунзе. Увидев, что в одном из окон выключен свет, в то время, как везде он горел, парень, ради «интереса» решил проверить: взобрался на козырек балкона и увидел, что в квартире никого нет. Так, рассказав своему приятелю о плане, воры, недолго думая, решили поживиться чужим имуществом. Кроме того, выяснилось, что они дважды возвращались в квартиру, оставаясь никем незамеченными.

На следующее утро второй участник кражи был задержан сотрудниками уголовного розыска. Подозреваемые назвали скупку, куда сдали похищенные вещи, утверждая, что иконы «ушли» за тысячу рублей, сама же хозяйка оценила их в пятьдесят тысяч.

Следственным отделом № 1 ОП № 16 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 158. продолжается расследование. До суда подозреваемые в краже будут находиться под подпиской о невыезде сообщают в пресс-службе МВД.