В Нижнем Тагиле опять наехали на пешехода: у него перелом ноги (ФОТО)
Вчерашним утром в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.
В 9:45 часов 24-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по улице Металлургов и у дома №6а наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия, пешеход – 34-летний мужчина получил травму – перелом левой ноги. Был госпитализирован в травмотологическое отделение ДЦГБ.
Уважаемые пешеходы! Прежде чем воспользоваться нерегулируемым пешеходным переходом для пересечения проезжей части, остановитесь и убедитесь, что водители увидели вас и остановились. Будьте внимательны при переходе и контролируйте ситуацию на дороге. Остановиться должны водители как в правом, так и в левом ряду призывают в отделении пропаганды ГИБДД.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД