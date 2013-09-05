В Нижнем Тагиле опять наехали на пешехода: у него перелом ноги (ФОТО)

В 9:45 часов 24-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по улице Металлургов и у дома №6а наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Уважаемые пешеходы! Прежде чем воспользоваться нерегулируемым пешеходным переходом для пересечения проезжей части, остановитесь и убедитесь, что водители увидели вас и остановились. Будьте внимательны при переходе и контролируйте ситуацию на дороге. Остановиться должны водители как в правом, так и в левом ряду призывают в отделении пропаганды ГИБДД.