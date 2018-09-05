11-классница из Екатеринбурга впала в кому после урока физкультуры

Инцидент произошел в прошлом учебном году. По словам девочки, учитель физкультуры заставил ее пойти на пробежку, хотя у нее было освобождение от спортивных занятий по состоянию здоровья.

На следующий день девочке стало плохо. Начались головные боли и рвота, затем она впала в кому. Врачи диагностировали инсульт. Для спасения жизни девочки им пришлось делать трепанацию черепа.

На сегодняшний день школьница перенесла несколько операций и признана инвалидом первой группы бессрочно. Также, из-за состояния здоровья, девочка не сдала школьные экзамены.