11-классница из Екатеринбурга впала в кому после урока физкультуры

Ученица 11 класса школы №164 в Екатеринбурге впала в кому после занятий на уроке физкультуры.
Инцидент произошел в прошлом учебном году. По словам девочки, учитель физкультуры заставил ее пойти на пробежку, хотя у нее было освобождение от спортивных занятий по состоянию здоровья.
На следующий день девочке стало плохо. Начались головные боли и рвота, затем она впала в кому. Врачи диагностировали инсульт. Для спасения жизни девочки им пришлось делать трепанацию черепа.
На сегодняшний день школьница перенесла несколько операций и признана инвалидом первой группы бессрочно. Также, из-за состояния здоровья, девочка не сдала школьные экзамены.
Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга свердловского управления СКР начал проверку по факту инцидента. В школе настаивают, что девочку никто не заставлял бегать, а все произошедшее — стечение обстоятельств, пишет Znak.