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#домахорошо
11-классница из Екатеринбурга впала в кому после урока физкультуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11-классница из Екатеринбурга впала в кому после урока физкультуры

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