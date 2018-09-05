46-летний грибник пропал в Серове

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, спортивное телосложение, немного сутулится, волосы волнистые русые с сединой, серые глаза.

Был одет в синие джинсы, ярко-оранжевую или красную футболку, утепленную рубашку в серо-зеленую клетку, темно-синий пиджак и резиновые сапоги.

С собой у мужчины было белое пластиковое ведро 10 л и нож складной.