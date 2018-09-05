46-летний грибник пропал в Серове

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2 сентября в Серове на Киселевском водохранилище около профилактория Росинка пропал 46-летний Скурихин Роман Александрович.
Приметы пропавшего: рост 175-180 см, спортивное телосложение, немного сутулится, волосы волнистые русые с сединой, серые глаза.
Был одет в синие джинсы, ярко-оранжевую или красную футболку, утепленную рубашку в серо-зеленую клетку, темно-синий пиджак и резиновые сапоги.
С собой у мужчины было белое пластиковое ведро 10 л и нож складной.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Скурихина Романа Александровича, просят позвонить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Светлане: 8-982-664-05-90.
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