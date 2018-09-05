46-летний мужчина пропал без вести в Серове

2 сентября на Киселёвском водохранилище около профилактория Росинка в Серове пропал 46-летний Скурихин Роман Александрович. Он был одет в синие джинсы, яркую оранжевую футболку, серо-зелёную клетчатую утеплённую рубашку, тёмно-синий пиджак, резиновые сапоги.

Поисковый отряд «Прорыв» сообщает, что рост пропавшего мужчины составляет 175-180 см, телосложение спортивное, с небольшой сутулостью. Русые волосы с сединой, серые глаза. С собой у Романа Александровича находились: белое пластиковое ведро на 10 литров и брелок-сигнализация от машины. Особые приметы отсутствуют, во рту есть несколько вставных позолоченных зубов.