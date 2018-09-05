Аллергия на рыбу или тромб? 37-летний повар умер в 5-звездночном отеле Екатеринбурга
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Вечером 31 августа повар ресторана 5-звездночной гостиницы в Екатеринбурге умер на рабочем месте. Мужчине стало плохо после разделки рыбы.
Сюжеты: Екатеринбург
Отец умершего обвиняет в случившемся руководство ресторана. По его словам, его сын страдал астмой и тяжелой формой аллергии на рыбу, и работодатель об этом знал. Однако его все равно отправили на разделку рыбы.
Хотя предварительная причина смерти, по мнению медиков, — тромбоэмболия, то есть закупорка артерий тромбом.
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СКР проводит проверку по факту смерти повара на рабочем месте, сообщает ТАУ «Шеремет Новости Урала».
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