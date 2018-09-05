Два мальчика пропали в один день в Качканаре

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4 сентября в Качканаре в течение дня пропали два мальчика. 12-летний Роман ушел в школу в 8.00 и не вернулся. 10-летний Иван ушел из дома вечером.
Приметы Романа: плотное телосложение, рост 150 см, серо-голубые глаза, русые волосы. Школьник был одет в черную кожаную куртку, белую рубашку в крапинку с коротким рукавом.
На Иване были спортивные синие брюки с тремя полосками, синие кроссовки Nike. У мальчика светлые волосы, рост — 125 см.
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Как уточнил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, поисками детей занимаются полиция, добровольцы и родственники пропавших, пишет Znak.
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