Проводится проверка: пьяный мужчина напал на врача скорой помощи в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге проводится проверка информации о нападении на врача скорой помощи. Инцидент произошел 4 сентября в 22.00.
Сюжеты: Екатеринбург
В столице Урала было совершено нападение на врача скорой помощи. Данную информацию подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.
Сообщается, что конфликт произошел у дома №70 на ул. Студенческая в Екатеринбурге. Пьяный молодой человек набросился на врача скорой помощи. Между тем, в полиции говорят, что с заявлением в правоохранительные органы обратились оба участника конфликта.
По предварительным данным, серьезные травмы ни у одного из участников инцидента не зафиксированы. Полиция проводит проверку, сообщает ZNAK, ссылаясь на социальные сети.
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