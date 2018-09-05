Проводится проверка: пьяный мужчина напал на врача скорой помощи в Екатеринбурге

В столице Урала было совершено нападение на врача скорой помощи. Данную информацию подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

Сообщается, что конфликт произошел у дома №70 на ул. Студенческая в Екатеринбурге. Пьяный молодой человек набросился на врача скорой помощи. Между тем, в полиции говорят, что с заявлением в правоохранительные органы обратились оба участника конфликта.