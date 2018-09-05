Три молодых человека трое суток разыскиваются в лесу под Кушвой
Сегодня, 10:58ПроисшествияЮлия Суворова
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Трое молодых людей трое суток разыскиваются в лесу под Кушвой.
Сюжеты: Кушва
Под Кушвой ведется розыск троих молодых людей в возрасте 24-25 лет.
На месте поисков работает МЧС, добровольцы и полиция в составе 40 человек.
В случае необходимости к поискам будет подключен вертолет,сообщил TagilCity.ru координатор поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
Помимо МЧС к поискам подключились три поисковых отряда. Однако специалистам требуется помощь добровольцев. Желающие помочь, могут обращаться в поисковый отряд «Скорпион».
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