Три молодых человека трое суток разыскиваются в лесу под Кушвой

Под Кушвой ведется розыск троих молодых людей в возрасте 24-25 лет.

На месте поисков работает МЧС, добровольцы и полиция в составе 40 человек.

В случае необходимости к поискам будет подключен вертолет,сообщил TagilCity.ru координатор поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.