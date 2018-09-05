Трое пропавших из Кушвы найдены далеко в тайге

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5 сентября были найдены пропавшие под Кушвой трое молодых людей.
Молодые люди в возрасте 24-25 лет, пропавшие в лесу под Кушвой в понедельник, найдены. Они отправились за грибами, но заблудились и ушли в тайгу.
Спасатели обнаружили их далеко в лесу.
Молодые люди действительно найдены, они были глубоко в тайге, у них переохлаждение. Сейчас ими занимаются медики, сообщил редакции TagilCity.ru координатор поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
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