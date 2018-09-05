«Тряслась мебель и звенела посуда»: землетрясение произошло на Урале ночью 5 сентября
5 сентября около 4.00 жители Челябинской и Свердловской области ощутили подземные толчки.
По сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения была 5,5 баллов. Эпицентр находился в 133 км к востоку от Уфы на глубине 10 км.
По словам жителей, от подземных толчков тряслась мебель, звенела посуда, паниковали домашние животные.
Также очевидцы сообщают, что в поселке Катав-Ивановске, рядом с которым находился эпицентр землетрясения, треснул двухэтажный дом и полопались печи.
В МЧС Свердловской области сообщают, что никаких разрушений в регионе нет. Челябинские экстренные службы еще устанавливают последствия природной стихии, пишет Ura.ru.
Тагильчане, рассказали, что их домашние животные вели себя беспокойно в момент землетрясения. Однако сами хозяева питомцев толчков не чувствовали.
Попугай орал и метался по клетке. Я вскочил, проверил, все ли выключено и заперто, ничего не понял и лег обратно,рассказал тагильчанин.
Всю ночь собака в вольере металась, видимо, почувствовала,сообщила редакции TagilCity.ru жительница Горбуново.