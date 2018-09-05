«Тряслась мебель и звенела посуда»: землетрясение произошло на Урале ночью 5 сентября

По сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения была 5,5 баллов. Эпицентр находился в 133 км к востоку от Уфы на глубине 10 км.

По словам жителей, от подземных толчков тряслась мебель, звенела посуда, паниковали домашние животные.

Также очевидцы сообщают, что в поселке Катав-Ивановске, рядом с которым находился эпицентр землетрясения, треснул двухэтажный дом и полопались печи.

Фото: Ura.ru

В МЧС Свердловской области сообщают, что никаких разрушений в регионе нет. Челябинские экстренные службы еще устанавливают последствия природной стихии, пишет Ura.ru.

Тагильчане, рассказали, что их домашние животные вели себя беспокойно в момент землетрясения. Однако сами хозяева питомцев толчков не чувствовали.

Попугай орал и метался по клетке. Я вскочил, проверил, все ли выключено и заперто, ничего не понял и лег обратно,рассказал тагильчанин.