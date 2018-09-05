Водитель Toyota в Екатеринбурге сбила спешащего на автобус подростка

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4 сентября в 21.20 на улице Сулимова, 55 в Екатеринбурге девушка на Toyota сбила 16-летнего подростка, который спешил на автобус.
Сюжеты: Екатеринбург
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что подросток перебегал дорогу в неположенном месте, пытаясь успеть на автобус, и неожиданно выскочил перед автомобилем. Девушка затормозила, но наезда избежать не удалось.
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Мальчик был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом левого бедра, пишет Е1.
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