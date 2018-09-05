Водитель Toyota в Екатеринбурге сбила спешащего на автобус подростка

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что подросток перебегал дорогу в неположенном месте, пытаясь успеть на автобус, и неожиданно выскочил перед автомобилем. Девушка затормозила, но наезда избежать не удалось.