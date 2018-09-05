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#домахорошо
Водитель Toyota в Екатеринбурге сбила спешащего на автобус подростка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель Toyota в Екатеринбурге сбила спешащего на автобус подростка

Сегодня, 10:10Происшествия
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