Второе землетрясение за сутки зарегистрировано в Челябинске

5 сентября в 12:27 по местному времени в Челябинской области зарегистрировано землетрясение второй раз за сутки. Магнитуда составила 4,4, по информации с сайта Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясение находится на глубине двух километров в 133 км от Уфы, на расстоянии 21 км от Катав-Ивановска, где произошло первое землетрясение.