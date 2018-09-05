Второе землетрясение за сутки зарегистрировано в Челябинске

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Второе землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Челябинской области 5 сентября.
Источник: РИА Новости
5 сентября в 12:27 по местному времени в Челябинской области зарегистрировано землетрясение второй раз за сутки. Магнитуда составила 4,4, по информации с сайта Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Очаг землетрясение находится на глубине двух километров в 133 км от Уфы, на расстоянии 21 км от Катав-Ивановска, где произошло первое землетрясение.
Региональные МЧС в настоящий момент проверяют всю информацию о толчках, поскольку Институт геофизики Уральского отделения РАН сообщал об однократном афтершоке. Сильные подземные толчки маловероятны, по мнению специалистов РАН.
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