Назначена дата рассмотрения апелляции по делу об убийстве хоккеиста Чумарина

Осужденный за убийство хоккеиста Самат Хазипов и его адвокат Винира Зайнуллина обратились с жалобами на приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Обе стороны ознакомились с ходом судебного процесса. На заседании будут присутствовать гособвиненитель и защитник, а сам осужденный может ходатайствовать о присутствии посредством видеосвязи.

Напомним, что хоккеист Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года. Главным подозреваемым в убийстве являлся Самат Хазипов, который якобы последним после ссоры у бара «Девичья башня» нанёс ножевой удар в живот молодому человеку, а затем погрузил тело в багажник машины своего знакомого Гора Мхитаряна и отвез его до главного карьера ВГОКа, где сбросил вниз. Подсудимый Хазипов 3 июня 2019 года признан виновным Ленинским районным судом Нижнего Тагила и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.