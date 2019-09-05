Три человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

По данным регионального УГИБДД, аварию спровоцировал 61-летний водитель иномарки. Он совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗом.

Отечественный автомобиль от удара вылетел в кювет. Травмы получили водитель и двое его пассажиров. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось применить спецтехнику и разрезать машину. Все трое госпитализированы в медучреждение.