В СК объяснили результат экспертизы смесителя, которым убило девочку в Нижнем Тагиле

Когда изначально делали осмотр, был обнаружен отпечаток ладони, который был переснят на липкую ленту — скотч. Экспертами было установлено, что отпечаток принадлежит ребёнку, мальчику,рассказала замруководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Также Попова объяснила, что ранее выявленные на смесителе следы неустановленного лица женского пола могли принадлежать самой погибшей.

Назначили дополнительную молекулярно-генетическую экспертизу, где сравнят материалы девочки с материалами найденными на смесителе, это могли быть и её следы,говорит Наталья Попова.

Сейчас ведётся предварительное расследование по результатам которого будет принято процессуальное решение.