На Урале из-за выехавшего на встречку «Ижа» пострадали восемь человек и один погиб

В Свердловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек скончался, еще восемь получили травмы, в том числе девушка-подросток 16 лет, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла 4 сентября в 20.05 на 121-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. По данным ГИБДД, 28-летний водитель «Иж 2126-030», двигался со стороны Курганской области в сторону Екатеринбурга. По неустановленной причинам он выехал на встречную полосу по касательной, столкнулся с двумя автомобилями Ford Focus. В результате происшествия водители «Иж» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще четыре пассажира авто, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы. Среди пострадавших также три пассажира Ford и водитель. По предварительным данным, водитель «Иж» уснул за рулем. 3 сентября вечером на 38-м километре трассы Ачит-Месягутово произошла авария, в результате которой погибла многодетная женщина, еще четыре человека получили травмы. В том числе ребенок. В ДТП на свердловской трассе погибла многодетная мать и пострадал ребенок

