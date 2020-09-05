На Урале из-за выехавшего на встречку «Ижа» пострадали восемь человек и один погиб

На Урале из-за выехавшего на встречку «Ижа» пострадали восемь человек и один погиб

Сегодня, 11:48ПроисшествияPhoto: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек скончался, еще восемь получили травмы, в том числе девушка-подросток 16 лет, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла 4 сентября в 20.05 на 121-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган.

По данным ГИБДД, 28-летний водитель «Иж 2126-030», двигался со стороны Курганской области в сторону Екатеринбурга. По неустановленной причинам он выехал на встречную полосу по касательной, столкнулся с двумя автомобилями Ford Focus.

В результате происшествия водители «Иж» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще четыре пассажира авто, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы. Среди пострадавших также три пассажира Ford и водитель.

По предварительным данным, водитель «Иж» уснул за рулем.

3 сентября вечером на 38-м километре трассы Ачит-Месягутово произошла авария, в результате которой погибла многодетная женщина, еще четыре человека получили травмы. В том числе ребенок.

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