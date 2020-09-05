Новый низкопольный трамвай задымился во время тест-драйва в Череповце

Новый низкопольный трамвай задымился во время тест-драйва в Череповце

Сегодня, 22:07ПроисшествияPhoto: пресс-служба МУП «Электротранс»
В Череповце, во время 50-дневного испытания проводился тест-драйв, в результате которого трамвай модели 71-415 задымился, пишет пресс-служба МУП «Электротранс».

Испытания низкопольного трамвая 71-415 в Череповце начались 25 августа.

Во время движения произошло задымление во втором вагоне трамвайного состава. Специалисты из сервисной службы занимаются поиском неисправности, сообщает пресс-служба МУП «Электротранс».

Тест-драйв продлится до середины октября, после чего местное управление «Электротранс» должно вынести решение о закупке данного вида транспорта.

Напомним, Нижний Тагил заключил сделку на поставку трех низкопольных трамваев 71-415 с АО «Уралтрансмаш» на сумму 112 миллионов рублей. Трамвай повышенной комфортности имеет низкий уровень полов, что удобно для пожилых людей и инвалидов. Так же на борту имеется USB-зарядка, система видеонаблюдения и спутниковая система ГЛОНАСС.

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