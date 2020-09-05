Новый низкопольный трамвай задымился во время тест-драйва в Череповце

Напомним, Нижний Тагил заключил сделку на поставку трех низкопольных трамваев 71-415 с АО «Уралтрансмаш» на сумму 112 миллионов рублей. Трамвай повышенной комфортности имеет низкий уровень полов, что удобно для пожилых людей и инвалидов. Так же на борту имеется USB-зарядка, система видеонаблюдения и спутниковая система ГЛОНАСС.