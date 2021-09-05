Драка двоих жителей Сысерти из «клуба моржей» закончилась смертью

В ночь происшествия двое мужчин, ранее совместно занимавшиеся моржеванием, распивали спиртное на квартире потерпевшего. Возникший между ними конфликт перерос в драку, после которой потерпевший, 1968 года рождения был доставлен в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание.