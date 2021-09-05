Драка двоих жителей Сысерти из «клуба моржей» закончилась смертью

Драка двоих жителей Сысерти из «клуба моржей» закончилась смертью
Драка двоих жителей Сысерти из «клуба моржей» закончилась смертью
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: 1MI
За умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, «моржу» из Верхней Пышмы грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи предъявили обвинение верхнепышминцу, который в ночь на 28 августа 2021 года нанес своему собутыльнику побои, после чего потерпевший впал в кому, а позже скончался в больнице города, сообщает Следственный отдел регионального СК России по городу Сысерти.

В ночь происшествия двое мужчин, ранее совместно занимавшиеся моржеванием, распивали спиртное на квартире потерпевшего. Возникший между ними конфликт перерос в драку, после которой потерпевший, 1968 года рождения был доставлен в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Об этом в Сысертское ОВД сообщили по телефону сотрудники «скорой помощи» города. Оперативники ОВД установили личность потерпевшего и по «горячим следам» был задержан подозреваемый, директор одной их компаний Сысерти, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый, 1975 года рождения свою вину признал, судом он помещен под арест. В ходе расследования следователи планируют провести ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз, в том числе в отношении подозреваемого.

Напомним, 27 августа 2021 года районный суд Тюмени арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.

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