Два заключённых погибли и ещё четверо пострадали во время бунта в колонии Хабаровска

Заключённые ИК-14 в Хабаровске в воскресенье, 5 сентября, устроили драку. Как сообщает МК.ру со ссылкой на телеграм-каналы, причиной бунта стала смерть одного из осуждённых в результате потасовки между двумя категориями заключённых – «красными» и «чёрными».