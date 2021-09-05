Два заключённых погибли и ещё четверо пострадали во время бунта в колонии Хабаровска

Заключённые ИК-14 в Хабаровске в воскресенье, 5 сентября, устроили драку. Как сообщает МК.ру со ссылкой на телеграм-каналы, причиной бунта стала смерть одного из осуждённых в результате потасовки между двумя категориями заключённых – «красными» и «чёрными».
В СУ СК Хабаровского района информацию об инциденте изданию подтвердили. По словам силовиков, было возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», а также «убийство двух лиц». Личный состав переведён на усиленный режим работы.
Напомним, после бунта 28 марта в колонии Каменска-Уральского СУ СК РФ завело уголовное дело. Во время противостояния заключённые массово вскрывали вены.