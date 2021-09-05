Площадь природных пожаров сокращается в Свердловской области

5 августа 2021 года спасатели регионального МЧС ликвидировали крупное возгорание в районе СНТ «Мирный» и озера Глухое, где пожар распространился на 760 гектаров еще 14 августа, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Всего за сутки с 4 на 5 августа локализовано и потушено 45 возгораний на площади более 8,5 гектара. На 5 августа 2021 года в ликвидации возгораний в области участвуют более 700 спасателей личного состава и почти 230 единиц специальной техники.
В пробах воздуха, забираемых автоматическими станциями контроля, превышения вредных веществ в Екатеринбурге, Первоуральске и Верхней Пышме не зафиксировано.
Напомним, в регионе начнут обучать волонтеров правилам поведения на пожарах и методам их тушения.