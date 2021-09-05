Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по соседям из гладкоствольного ружья

Владимир (так зовут пострадавшего) возвращался с прогулки с сыном – мужчина поддерживал парня, так как тот самостоятельно передвигаться не может. На лестничной клетке свердловчанин встретил своего нетрезвого соседа, между ними завязалась словесная перепалка, в результате которой дебошир начал стрельбу из гладкоствольного ружья по стенам.