Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по соседям из гладкоствольного ружья

Стычка между соседями произошла вечером 3 сентября в доме на проспекте Серова в Екатеринбурге. Как рассказал изданию Ура.ру читатель, нетрезвый свердловчанин угрожал убийством мужчине и его сыну – молодой человек страдает от ДЦП и является инвалидом первой группы с детства.
Владимир (так зовут пострадавшего) возвращался с прогулки с сыном – мужчина поддерживал парня, так как тот самостоятельно передвигаться не может. На лестничной клетке свердловчанин встретил своего нетрезвого соседа, между ними завязалась словесная перепалка, в результате которой дебошир начал стрельбу из гладкоствольного ружья по стенам.
На звуки выстрелов выбежал сосед с нижнего этажа. В итоге ему и пострадавшему удалось обезоружить стрелка и связать его. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали дебошира и доставили в местный отдел. Стрелявший пояснил правоохранителям, что хотел защититься и не имел умысла в причинении вреда кому-либо.
На стрелка завели уголовное дело за угрозу убийством (ст.119 УК РФ). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Оружие изъято.
Напомним, в середину августа житель Каменск-Уральска угрожал прохожим пистолетом и кричал на них матом.